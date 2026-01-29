البلوز تأهل مباشرة.. نابولي يودع دوري الأبطال بعد الهزيمة من تشيلسي

تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره نابولي الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية تشيلسي عن طريق إنزو فيرنانديز وجواو بيدرو (هدفين) في الدقائق 19، 61، 82.

فيما جاء هدفي نابولي عن طريق فيرجارا وهويلوند في الدقيقتين 33، 43.

تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو – بونجورنو – خيسوس

خط الوسط: سبينازولا – لوبوتكا – مكتوميناي – أوليفيرا

خط الهجوم: فيرجارا – إلماس – راسموس هويلوند.

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – ريكي جيمس – ويسلي فوفانا – مارك كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو – أندريه سانتوس - بيدرو نيتو – إنزو فيرنانديز – إستيفاو

خط الهجوم: جواو بيدرو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق نابولي في المركز 30 برصيد 8 نقاط.

ويتأهل فريق تشيلسي مباشرة إلى دور الـ 16 فيما يودع نابولي البطولة.