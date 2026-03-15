قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إخراج زكاة الفطر.. قيمتها والمستحقين لها

زكاة الفطر
زكاة الفطر
محمد غالي

تتصدر زكاة الفطر اهتمامات المواطنون مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، والتي هي من ابرز الامور التي يحرص المسلمون على أدائها قبل حلول عيد الفطر.

زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر في مصر

أعلن نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر،  يبلغ 35 جنيها عن كل فرد، وهو الحد الأدنى الذي يجوز إخراجه عن الشخص الواحد.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن من أراد إخراج مبلغ أكبر من الحد الأدنى فله ذلك، حيث تعد الزيادة في الصدقة أمرا مستحبا لما فيها من توسعة على الفقراء والمحتاجين.

وأوضحت الدار جواز إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الحبوب، تيسيرا على الناس وتمكينا للفقراء من شراء احتياجاتهم الأساسية وفقا لظروفهم المعيشية.

ويتم تحديد قيمة زكاة الفطر سنويا وفق معايير شرعية تراعي أسعار الأساسيات الغذائىة المتداولة في الأسواق، بما يحقق المقصد الشرعي من الزكاة في سد احتياجات الفقرا.

زكاة الفطر

طريقة حساب قيمة زكاة الفطر


اعتمدت دار الإفتاء في تقدير الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر على السعر الرسمي لكيلو القمح، حيث يبلغ سعر الكيلو نحو 13.33 جنيها، بينما يزن الصاع النبوي نحو 2.04 كيلو.

وبناء على هذه المعادلة الشرعية، يصل الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر إلى نحو 27.19 جنيها للفرد، مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن يستطيع، لما في ذلك من دعم أكبر للفقراء والمحتاجين خلال أيام العيد.

ويعد هذا التقدير أحد الأساليب الفقهية المعتمدة عند إخراج الزكاة نقدا بدلا من الطعام، بما يواكب متطلبات العصر ويسهل على المسلمين أداء هذه الفريضة مع الحفاظ على مقصدها الشرعي.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2026

التوقيت الصحيح لإخراج زكاة الفطر، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان، أوضحت دار الإفتاء أن إخراجها يجوز بداية من أول أيام رمضان وحتى قبل أداء صلاة عيد الفطر.

زكاة الفطر

الفئات المستحقة لزكاة الفطر 2026


تصرف زكاة الفطر إلى الفئات الأكثر احتياجا من الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم، حيث تهدف هذه الزكاة إلى سد احتياجاتهم الأساسية.

زكاة عيد الفطر قيمة زكاة عيد الفطر رمضان شهر رمضان عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

