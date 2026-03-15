حلويات رمضان.. طريقة عمل كنافة بالكاسترد والجلاش

كنافة بالكاسترد والجلاش من حلويات رمضان اللذيذة والشهية التي يمكنك تقدمها لأفراد أسرتك وضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة بالكاسترد والجلاش، فيما يلي…

مقادير كنافة بالكاسترد والجلاش



● 1/4 كيلو كنافة محمرة

● 4 صفار بيض

● 2 كوب لبن

● فانيليا

● 1/4 كوب سكر

● 1/3 كوب نشا

● كوب كريمة مخفوقة

● 1/2 لفة جلاش مخبوزة

طريقة تحضير كنافة بالكاسترد والجلاش



يخلط القليل من الحليب مع النشا والبيض على البارد

يضاف الحليب المتبقي ونقلب

ترفع على النار حتى يغلظ القوام

تضاف الكريمة ونقلب حتى يصبح القوام كريمي

يترك ليبرد تماما

ترص طبقات من الكنافة والكاسترد والجلاش المكسر