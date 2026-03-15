مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم في البيت للعيد

فراخ مشوية
فراخ مشوية
ريهام قدري

الفراخ المشوية على الفحم من أشهر أكلات العيد، وطعمها المميز يأتي من التتبيلة القوية وطريقة الشوي الصحيحة.

 إليك طريقة سهلة تعطيك طعم المطاعم في البيت.

إليك طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم 

 


المكونات:
فرخة كاملة مقطعة اربعة او ثمانية قطع
كوب زبادي
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
ثلاثة فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة خل
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة بهارات فراخ
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملح حسب الرغبة
رشة شطة اختيارية
طريقة التحضير:
اغسلي الفراخ جيدا بالملح والليمون ثم اشطفيها واتركيها لتصفى
في وعاء كبير اخلطي الزبادي وعصير الليمون والثوم والخل وزيت الزيتون وجميع التوابل
ضعي الفراخ في التتبيلة وقلبيها جيدا حتى تتغطى تماما
غطي الوعاء واتركي الفراخ في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل ويفضل ليلة كاملة في الثلاجة
سخني الفحم جيدا حتى يصبح لونه احمر
رصي الفراخ على شبكة الشواية وقلبيها من وقت لاخر حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي مميز
يمكن دهنها اثناء الشوي بخليط بسيط من الزيت والليمون لاعطائها لمعان وطعما افضل
نصيحة:
يمكن وضع قطعة صغيرة من الفحم المشتعل داخل طبق صغير بين الفراخ بعد تتبيلها واضافة نقطة زيت واغلاق الوعاء لمدة عشر دقائق ليصبح طعمها مدخنا مثل المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

ترشيحاتنا

تاقطن

وزارة الزراعة تعلن توزيع أصناف القطن على المحافظات للموسم الصيفي 2026

مخلفات

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود رفع تراكمات القمامة والاشغالات بالجيزة والسويس والمنيا والدقهلية

نشاط إرشادى

الزراعة تنفذ أكثر من 300 نشاط إرشادي وتدريبي يدعم 5057 مستفيدا

بالصور

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد