طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم في البيت للعيد

الفراخ المشوية على الفحم من أشهر أكلات العيد، وطعمها المميز يأتي من التتبيلة القوية وطريقة الشوي الصحيحة.

إليك طريقة سهلة تعطيك طعم المطاعم في البيت.

إليك طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم



المكونات:

فرخة كاملة مقطعة اربعة او ثمانية قطع

كوب زبادي

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون

ثلاثة فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملح حسب الرغبة

رشة شطة اختيارية

طريقة التحضير:

اغسلي الفراخ جيدا بالملح والليمون ثم اشطفيها واتركيها لتصفى

في وعاء كبير اخلطي الزبادي وعصير الليمون والثوم والخل وزيت الزيتون وجميع التوابل

ضعي الفراخ في التتبيلة وقلبيها جيدا حتى تتغطى تماما

غطي الوعاء واتركي الفراخ في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل ويفضل ليلة كاملة في الثلاجة

سخني الفحم جيدا حتى يصبح لونه احمر

رصي الفراخ على شبكة الشواية وقلبيها من وقت لاخر حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي مميز

يمكن دهنها اثناء الشوي بخليط بسيط من الزيت والليمون لاعطائها لمعان وطعما افضل

نصيحة:

يمكن وضع قطعة صغيرة من الفحم المشتعل داخل طبق صغير بين الفراخ بعد تتبيلها واضافة نقطة زيت واغلاق الوعاء لمدة عشر دقائق ليصبح طعمها مدخنا مثل المطاعم