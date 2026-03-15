قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، ​طبق غني ولذيذ مثالي لتحضيره فى العيد كوجبة سريعة ومغذية.

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس فى العيد

​المقادير:

​2 سمكة رنجة فيليه (أو سمكة كاملة مخلية ومنظفة)

​3 حبات بطاطس متوسطة الحجم (مسلوقة ومقطعة مكعبات)

​1 بصلة حمراء صغيرة (مقطعة جوانح رفيعة)

​1 فلفل رومي أحمر (مقطع شرائح رفيعة)

​1/2 كوب زيت زيتون

​عصير ليمونة كبيرة (أو حسب الرغبة)

​ملعقة صغيرة كمون

​ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

​بقدونس مفروم أو شبت للتزيين

​زيتون أسود أو أخضر شرائح (اختياري)

​بيض مسلوق للتزيين (اختياري)

​تحضير الرنجة: إذا كانت الرنجة كاملة، قومي بتنظيفها جيداً وفصل اللحم عن الشوك والجلد، ثم قطعي الفيليه إلى مكعبات متوسطة. إذا كانت فيليه جاهزة، قطعيها مباشرة.

​تحضير البطاطس: اسلقي البطاطس بقشرها حتى تنضج تماماً، ثم قشريها وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

​خلط المكونات: في وعاء كبير، ضعي مكعبات الرنجة والبطاطس المسلوقة. أضيفي البصل الأحمر المقطع والفلفل الرومي.

​تحضير التتبيلة: في طبق صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والكمون والشطة (إذا كنتِ تستخدمينها).

​تتبيل السلطة: صبي التتبيلة فوق مكونات السلطة في الوعاء وقلبي بلطف حتى تتجانس جميع المكونات وتتشرب من التتبيلة.

​التقديم: ضعي سلطة الرنجة بالبطاطس في طبق التقديم. زينيها بالبقدونس أو الشبت المفروم، ويمكن إضافة شرائح الزيتون والبيض المسلوق لمزيد من الشكل والطعم.