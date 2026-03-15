قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طبق غني ولذيذ مثالي لتحضيره فى العيد كوجبة سريعة ومغذية.
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس فى العيد
المقادير:
2 سمكة رنجة فيليه (أو سمكة كاملة مخلية ومنظفة)
3 حبات بطاطس متوسطة الحجم (مسلوقة ومقطعة مكعبات)
1 بصلة حمراء صغيرة (مقطعة جوانح رفيعة)
1 فلفل رومي أحمر (مقطع شرائح رفيعة)
1/2 كوب زيت زيتون
عصير ليمونة كبيرة (أو حسب الرغبة)
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
بقدونس مفروم أو شبت للتزيين
زيتون أسود أو أخضر شرائح (اختياري)
بيض مسلوق للتزيين (اختياري)
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس فى العيد..
تحضير الرنجة: إذا كانت الرنجة كاملة، قومي بتنظيفها جيداً وفصل اللحم عن الشوك والجلد، ثم قطعي الفيليه إلى مكعبات متوسطة. إذا كانت فيليه جاهزة، قطعيها مباشرة.
تحضير البطاطس: اسلقي البطاطس بقشرها حتى تنضج تماماً، ثم قشريها وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
خلط المكونات: في وعاء كبير، ضعي مكعبات الرنجة والبطاطس المسلوقة. أضيفي البصل الأحمر المقطع والفلفل الرومي.
تحضير التتبيلة: في طبق صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والكمون والشطة (إذا كنتِ تستخدمينها).
تتبيل السلطة: صبي التتبيلة فوق مكونات السلطة في الوعاء وقلبي بلطف حتى تتجانس جميع المكونات وتتشرب من التتبيلة.
التقديم: ضعي سلطة الرنجة بالبطاطس في طبق التقديم. زينيها بالبقدونس أو الشبت المفروم، ويمكن إضافة شرائح الزيتون والبيض المسلوق لمزيد من الشكل والطعم.