قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الإثنين 15 يونيو 2026.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة وشبورة صباحية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة
ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى إيران
يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا
هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب
رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال
التضامن الاجتماعي تكرم مؤسسة أبو العينين خلال فعاليات مبادرة فرحة مصر
أحمد موسى: استعدادات مكثفة قبل مواجهة بلجيكا.. وثقة في منتخبنا قبل اللقاء
برلماني: فض التشابكات المالية يضمن الاستغلال الأمثل للأصول وتحسين أداء الشركات الوطنية
وزير الخارجية: دعم مصري كامل لجهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل
إيران: لبنان روحنا .. وقناة عبرية: إسرائيل لن توقف هجماتها في الضاحية الجنوبية
سحب الوحدة والحبس.. الإسكان الاجتماعي توجه تحذير عاجل للمواطنين
هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يحذر الطرفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يفتتحون مشروعات التطوير والتحديث بالمعهد القومى للأورام

جانب من الاقتتاح
جانب من الاقتتاح
حسام الفقي

افتتح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددا من مشروعات التطوير والتحديث بالمعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، وذلك في إطار الحرص علي الإرتقاء بمنظومة علاج الأورام وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الاسبق، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور عماد شاش مدير مستشفى الثدي بالتجمع، ووكلاء المعهد، وفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.


وأجرى محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لأعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمستشفى الشمالي للمعهد، حيث اطلعوا علي نسب التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، والتي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات العلاجية.

كما شملت الجولة تفقد المستشفى الجنوبي، حيث تم متابعة منظومة الرعاية المركزة، وافتتاح وحدة أمراض الدم، ووحدة زراعة النخاع، بالإضافة إلى تفقد القسم الداخلي للأطفال ووحدة علاج اليوم الواحد للأطفال، بالإضافة إلى افتتاح مجمع العيادات الخارجية بالمعهد بعد الانتهاء من أعمال تطويرها الشامل، بما يضمن زيادة كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية المُقدمة لمرضي الأورام.

وخلال الجولة التفقدية، حرص الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، على لقاء عدد من المرضى وذويهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن الخدمات الطبية المقدمة، ووجها بدراسة جميع الطلبات والمقترحات التي تم عرضها والعمل على تنفيذها بشكل فوري بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، ويعزز من الدور المجتمعي والإنساني للمعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له.

وأكد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه التوسعات والتجديدات تمثل نقلة نوعية حقيقية من شأنها إحداث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يُعد أحد أهم المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج الأورام على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية والخدمات العلاجية والبحثية بالمعهد بما يضمن تقديم رعاية صحية متقدمة للمرضى ودعم دوره الريادي في علاج الأورام والبحث العلمي.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المعهد القومي للأورام باعتباره صرحًا طبيًا وطنيًا يقدم خدماته لآلاف المرضى سنويًا، مشيرًا إلى أن افتتاح الوحدات الجديدة وتطوير العيادات الخارجية وتحديث المنشآت الطبية بالمعهد يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة علاجية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية.

محافظ البنك المركزي البنك المركزي التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

النائب ميشيل الجمل

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن التوسع في الطاقة المتجددة وتوطين صناعاتها تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم القطاع الصناعي

النائب سعيد منور لحوتي

اقتصادية النواب: إنهاء التشابكات المالية يدعم الاستثمار ويعظم الاستفادة من أصول الدولة

النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ

أمين سر اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة و التصدير

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد