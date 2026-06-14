محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يفتتحون مشروعات التطوير والتحديث بالمعهد القومى للأورام

افتتح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددا من مشروعات التطوير والتحديث بالمعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، وذلك في إطار الحرص علي الإرتقاء بمنظومة علاج الأورام وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الاسبق، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور عماد شاش مدير مستشفى الثدي بالتجمع، ووكلاء المعهد، وفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.



وأجرى محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لأعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمستشفى الشمالي للمعهد، حيث اطلعوا علي نسب التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، والتي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات العلاجية.

كما شملت الجولة تفقد المستشفى الجنوبي، حيث تم متابعة منظومة الرعاية المركزة، وافتتاح وحدة أمراض الدم، ووحدة زراعة النخاع، بالإضافة إلى تفقد القسم الداخلي للأطفال ووحدة علاج اليوم الواحد للأطفال، بالإضافة إلى افتتاح مجمع العيادات الخارجية بالمعهد بعد الانتهاء من أعمال تطويرها الشامل، بما يضمن زيادة كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية المُقدمة لمرضي الأورام.

وخلال الجولة التفقدية، حرص الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، على لقاء عدد من المرضى وذويهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن الخدمات الطبية المقدمة، ووجها بدراسة جميع الطلبات والمقترحات التي تم عرضها والعمل على تنفيذها بشكل فوري بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، ويعزز من الدور المجتمعي والإنساني للمعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له.

وأكد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه التوسعات والتجديدات تمثل نقلة نوعية حقيقية من شأنها إحداث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يُعد أحد أهم المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج الأورام على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية والخدمات العلاجية والبحثية بالمعهد بما يضمن تقديم رعاية صحية متقدمة للمرضى ودعم دوره الريادي في علاج الأورام والبحث العلمي.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المعهد القومي للأورام باعتباره صرحًا طبيًا وطنيًا يقدم خدماته لآلاف المرضى سنويًا، مشيرًا إلى أن افتتاح الوحدات الجديدة وتطوير العيادات الخارجية وتحديث المنشآت الطبية بالمعهد يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة علاجية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية.