نجاح كاسح.. بركة رمضان يحقق 100 مليون مشاهدة على صفحة البرنامج بفيسبوك

واصل برنامج بركة رمضان تحقيق نجاحه الكبير خلال الموسم الرمضاني الحالي، بعدما تمكن من تخطي حاجز 100 مليون مشاهدة على صفحة البرنامج على فيسبوك، ليؤكد مكانته كأحد أكثر البرامج الجماهيرية تأثيرًا وانتشارًا خلال شهر رمضان.

ويعتمد البرنامج الذي يرعاه حزب "مستقبل وطن" على تقديم محتوى إنساني واجتماعي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث يجوب عددًا من المحافظات والميادين الشعبية لرسم البسمة على وجوه البسطاء، من خلال تحقيق الأمنيات وتقديم الدعم والمساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وحقق البرنامج الذي يقدمه الفنان سامح حسين انتشارًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت مقاطع الحلقات المختلفة قوائم المشاهدات والتفاعل، خاصة اللحظات الإنسانية المؤثرة التي شهدت فرحة الفائزين بالجوائز المختلفة، سواء رحلات العمرة أو الجوائز المالية أو الأجهزة المنزلية.

وأشاد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بفكرة البرنامج التي تعكس روح التكافل خلال شهر رمضان، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز قيم المشاركة المجتمعية وتمنح الأمل لآلاف الأسر.

يأتي هذا النجاح بالتزامن مع حالة التفاعل الكبير التي يشهدها البرنامج يوميًا، حيث يحرص الجمهور على متابعة الحلقات والمشاركة في المسابقات والتفاعل مع القصص الإنسانية التي يقدمها البرنامج، ما ساهم في وصوله إلى هذا الرقم القياسي من المشاهدات خلال فترة قصيرة.

ويؤكد القائمون على البرنامج استمرار تقديم المزيد من المفاجآت واللحظات الإنسانية خلال الحلقات المقبلة، في إطار رسالته القائمة على نشر الخير وإدخال الفرحة إلى قلوب المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.