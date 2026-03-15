الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات

خالد يوسف

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، لذا يبحث العديد من المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات، الى عدد أيام الاجازات الممنوحة من الدولة سواء للقطاع العام أو الخاص.

موعد عيد الفطر 2026

من المقرر أن يتم تحديد موعد عيد الفطر 2026 في مصر، يوم الخميس المقبل الموافق 29 رمضان و19 مارس، من خلال استطلاع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر 2026.

وفي حال تعذر رؤية الهلال يكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان ويوم السبت الموافق 21 مارس هو أول أيام عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في المحافظات

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة: 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في الجيزة: 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القليوبية: 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في بورسعيد: 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في الإسكندرية: 6:29 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في الإسماعيلية: 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في السويس: 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في الفيوم: 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في بني سويف: 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في المنيا: 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في أسيوط: 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في أسوان: 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في العريش: 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في شرم الشيخ: 6:12 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في دمنهور: 6:27 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في طنطا: 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في المنصورة: 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في الزقازيق: 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في كفر الشيخ: 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في الفيوم: 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في سوهاج: 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في قنا: 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مرسى مطروح: 6:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في الغردقة: 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2026 في دمياط: 6:22 صباحًا.

موعد إجازة عيد الفطر 2026

تبدأ إجازة عيد الفطر 2026، من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

وتمنح إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص كعطلة مدفوعة الأجر، مع إمكانية تشغيل بعض العاملين وفق مقتضيات العمل، على أن يحصلوا في هذه الحالة على تعويض وفقا لقانون العمل.

