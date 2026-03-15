قبل شرائها في عيد الفطر .. كيف تتعرفين على الرنجة المبطرخة؟

تُعد من الأكلات الأساسية على مائدة عيد الفطر في مصر، ويحرص كثيرون على اختيار الرنجة المبطرخة تحديدًا لما تتميز به من طعم غني وقيمة غذائية أعلى لاحتوائها على داخل السمكة.

لذلك من المهم معرفة بعض العلامات التي تساعدك على التعرف عليها قبل الشراء.

أول العلامات هي حجم السمكة، فغالبًا ما تكون الرنجة المبطرخة أكبر قليلًا من الرنجة العادية، ويبدو بطنها ممتلئًا أكثر بسبب وجود البطروخ بداخلها.

كما يمكن ملاحظة شكل البطن، إذ يكون أعرض قليلًا ومشدودًا، وفي بعض الأحيان يكون ملمسه أكثر صلابة عند الضغط الخفيف عليه.

ومن العلامات المهمة أيضًا لون اللحم بعد فتح السمكة، حيث يظهر البطروخ على شكل كتلة برتقالية أو مائلة للأحمر داخل البطن، وهو ما يميزها عن الرنجة العادية.

كذلك ينصح بشراء الرنجة من أماكن موثوقة لضمان جودتها، مع التأكد من أن لون الجلد ذهبي لامع وليس باهتًا، وأن رائحتها مدخنة ومميزة وليست نفاذة أو غير مستحبة، فهذه العلامات تدل على سلامة المنتج وجودته.