زكاة الفطر 2026.. آخر وقت لإخراجها وحكم تأخيرها لبعد صلاة العيد

منذ بداية أيام العشر الأواخر من رمضان واقتراب نهاية الشهر المبارك يزداد بحث كثيرون عن آخر وقت لإخراج زكاة الفطر وموعد دفعها الصحيح قبل صلاة عيد الفطر.

وتعد زكاة الفطر 2026 من الشعائر الواجبة في الشرع الشريف بختام شهر رمضان من أجل مراعاة الفقراء والمحتاجين في يوم العيد، لذا يتساءل كثيرون عن موعد إخراج زكاة الفطر 2026، وحكم تأخير زكاة الفطر، والقيمة المحددة لزكاة الفطر في مصر، وكذلك أفضل وقت لإخراجها حتى تكون مقبولة وتحقق مقصودها الشرعي.

ما مقدار زكاة الفطر عام 2026 ؟

حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر عام 2026 بأن أقل حد لها هو بـ 35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرة إلى استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، منوهة بأنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت دار الإفتاء، في بيان سابق لها، أن مقدار زكاة الفطر يعادل 2.04 كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

ولفت الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر قيمة زكاة الفطر بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».

آخر وقت لإخراج زكاة الفطر 2026

وعن آخر وقت لإخراج زكاة الفطر، قالت الإفتاء إن آخر وقت لإخراج زكاة الفطر 2026 هو قبل صلاة عيد الفطر 2026.

وأشارت الإفتاء إلى أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2026 هو يوم عيد الفطر وليلته ، ويجوز إخراجها مع بداية شهر رمضان.

حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد

وأشارت الإفتاء إلى أن زكاة الفطر 2026 حق ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف لا يسقطُ هذا الحقّ بفوات وقته؛ قياسًا على الدَّيْن مشيرة إلى أنه إذا تأخّر المسلم فلم يُخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وأخرجها بعدها أجزأه ذلك.

واستدلت الإفتاء على حكمها بما جاء عن فقهاء الحنفية بانهم يرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً؛ لأنها تجب وجوبًا موسعًا؛ لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.

الحكمة من زكاة الفطر 2026

واستشهدت دار الإفتاء على الحكمة من دفع زكاة الفطر 2026 بحديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ..» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى".