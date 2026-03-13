قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يوم 23 رمضان .. ردده في آخر جمعة في الشهر المبارك يقضي لك 1000 حاجة
وزير الكهرباء يشارك في انتخابات المهندسين للمرة الثانية خلال أسبوع
القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية
وفاه زوجة نجم الإسماعيلي السابق
أفريقيا بوابة الطيران الجديد.. مسؤول بوينج للمبيعات في حوار خاص لـ "صدى البلد" يكشف رؤية عملاق التصنيع العالمي للقارة السمراء
إيطاليا تسحب قواتها المتمركزة في أربيل بالعراق
تصريحات ترامب بشأن إيران تثير جدلا حول حياد فيفا قبل كأس العالم 2026
قرار عاجل من الترجي بشان مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
وزير التعليم العالي يوجه بوضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل
جوتيريش يدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب
وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات المهندسين |صور
ديني

زكاة الفطر 2026.. هل يجوز إخراجها نقودا.. وآخر وقت لها

زكاة الفطر 2026..اعرف هل يجوز إخراجها نقودا.. وآخر وقت لها
زكاة الفطر 2026..اعرف هل يجوز إخراجها نقودا.. وآخر وقت لها
شيماء جمال

زكاة الفطر 2026.. يبحث الكثير عنها لمعرفة كل المعلومات الخاصة بها ليؤدوا الفريضة على أكمل وجه، إذ أن زكاة الفطر واجبة على المسلم بالسنة والإجماع.

فعن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه.

حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

وفى هذا السياق قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه كل عام يحدث خلاف بين الكثير حول إخراج زكاة الفطر مالًا أم نقودا، لكن الفقهاء حسموا هذا الخلاف، والمفتى به فى الأزهر هو أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، والدليل على ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل قاضيًا إلى اليمين وأمره بأن يأخذ الصدقات فقال لهم سيدنا معاذ: “ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ..”.

وأضاف أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وهذا ما ذهب إليه الشافعية، والغرض من إخراج زكاة الفطر هو إشباع الفقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “طعمة للمسكين وطهرة للصائم”، وإذا كانت زكاة الفطر طعمة للمسكين فنحن نراعى فيها مصلحته، فإذا كان فى حاجة للمال فنعطي له مالا، وإذا كانت مصلحته فى الطعام فلنعطي له طعامًا.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

قال الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لدار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مؤكدا أن إخراج زكاة الفطر يكون فى شهر رمضان، وفقا للإمام الشافعى فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبى حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل فى إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

قيمة زكاة الفطر 2026

وأوضحت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر قيمة زكاة الفطر بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».

وكانت دار الإفتاء المصرية حدَّدت قيمةَ زكاة الفطر 2026 لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ونوهت إلى أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت دار الإفتاء أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

حساب قيمة زكاة الفطر 2026

وبيّنت دار الإفتاء طريقة حساب زكاة الفطر 2026 كالتالي:

سعر إردب القمح كام.
دلوقتي سعره 2250 جنيها مصريا من أحسن الأنواع.
وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو.
يبقى سعر الكيلو 15 جنيهًا.
والزكاة في القمح (٢.٠٤ كيلو).
يبقى نضرب 2.04 كيلو * 15 جنيها.
الناتج 30.6 جنيه مصري تقريبًا.

هل تخرج زكاة الفطر نقودا حكم إخراج زكاة الفطر نقودا آخر موعد لإخراج زكاة الفطر أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر 2026 حساب قيمة زكاة الفطر 2026

