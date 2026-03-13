غاب المهندسون وحضرت الحكومة.. 7 وزراء يدلون بأصواتهم في انتخابات النقابة

شهدت المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية لعام 2026 مشاركة لافتة من عدد من وزراء الحكومة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، سواء بمقر نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة أو في عدد من المحافظات.

وتصدر المشهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الذي اعتاد المشاركة في مختلف الاستحقاقات والفعاليات المرتبطة بالمهنة والنقابة منذ عام 2018. كما أدلى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بصوته، في مشاركته الثانية خلال أسبوع.

وشارك أيضًا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، حيث أدلى بصوته للمرة الثانية على التوالي، فيما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء مهندس صلاح سليمان جمبلاط على المشاركة في عملية التصويت.

كما أدلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهندس عبد العزيز قنصوة بصوته للمرة الثانية خلال أسبوع، في حين شارك وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم في التصويت داخل اللجنة الفرعية بمحافظة الشرقية.

جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين

وتأتي هذه المشاركة الحكومية الواسعة في وقت تشهد فيه الانتخابات عزوفًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين نحو 20 ألف مهندس فقط من أصل ما يقرب من 900 ألف عضو مقيدين بالنقابة، وهو ما يعكس انخفاضًا واضحًا في نسب المشاركة مقارنة بحجم القاعدة النقابية

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، والتي تتضمن إجراء جولة الإعادة النهائية على منصب نقيب عام المهندسين بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية خلال 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات 383 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري.

وتوقفت عملية التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (12:00 - 1:00)،، فيما ظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات قد شهدت منافسة بين 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، حيث حصل هاني ضاحي على 8178 صوتًا، بينما حصل محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، محققين أعلى الأصوات، ليتأهلا إلى جولة الإعادة بعد عدم تمكن ضاحي من تحقيق نسبة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة اللازمة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، في دعوتها لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في التصويت، أن الانتخابات تُجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، وذلك وسط أجواء تنافسية كبيرة.