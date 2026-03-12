أحمد فوزي: لجان القاهرة جاهزة لجولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين غدا

أكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، الجاهزية التامة لمقر اللجنة الانتخابية باستاد القاهرة الدولي لاستقبال المهندسين غدا الجمعة، 13 مارس، في جولة الإعادة النهائية لاختيار النقيب العام لمهندسي مصر، والتي يتنافس فيها كل من المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وتجرى نقابة المهندسين المصرية، الجمعة 13 مارس2026، (المرحلة الثالثة) من انتخابات التجديد النصفي للدورة النقابية (2026 - 2030)، والتي تتضمن جولة الإعادة على منصب نقيب عام المهندسين بعد فشل حسم الفائز بالمنصب من الجولة الأولى من المنافسة على المقعد.

وشدد الدكتور أحمد فوزي، في تصريحات له اليوم، على ضرورة الحضور الشخصي للمهندس الناخب، مؤكدا أنه لا يجوز نهائيا استخدام التوكيلات سواء في مرحلة التسجيل الإلكتروني أو في عملية الاقتراع السري، وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، حيث تهدف المنظومة الإلكترونية للتحقق المباشر من شخصية العضو الحاضر.

وفي إطار توعية المهندسين بالخطوات المتبعة داخل المقر الانتخابي، أوضح فوزي أن عملية التصويت تتطلب اتباع الآتي:

إبراز أصل بطاقة الرقم القومي (أو جواز سفر سار) بالإضافة إلى كارنيه عضوية النقابة "سار".

يتوجه المهندس أولا لموظف الحاسب الآلي للتسجيل والحصول على "برنت" ورقي يوضح رقم اللجنة الفرعية.

يتم التصويت داخل اللجنة الفرعية في صناديق مخصصة وبإشراف قضائي كامل، مع الالتزام بوضع الحبر الفسفوري عقب الإدلاء بالصوت.

وأشار رئيس لجنة انتخابات القاهرة إلى أن اللجنة وفرت كافة سبل الراحة لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى استاد القاهرة، لافتا إلى أن اللجان ستفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع توقف لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا).

ودعا الدكتور أحمد فوزي كافة المهندسين للمشاركة الفعالة في هذا اليوم التاريخي، مؤكدا أن هدف اللجنة هو خروج الانتخابات بصورة حضارية تليق بمكانة المهندس المصري، وتعبر بدقة عن إرادة الجمعية العمومية في اختيار نقيبها العام.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين المصرية

كانت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، أعلنت الأحد الماضي، انتهاء (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي للنقابة، حيث تنافس 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، إلى جانب التنافس على 11 مقعدًا للمكمّلين.

وبحسب بيان اللجنة، تُجرى المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي الجمعة 13 مارس، وتشمل جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبد الغني.

وقال الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم ترصد أي مخالفات خلال سير العملية الانتخابية، موجّهًا الشكر إلى أعضاء اللجنة القضائية التي أشرفت على إجراء الانتخابات.

وأوضح طلبة، أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 23 ألفًا و440 صوتًا، منها 1152 صوتًا باطلًا، حيث حصل المهندس هاني ضاحي على 8178 صوتًا، فيما حصل المهندس محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، ليتم اللجوء إلى جولة الإعادة غدا الجمعة لحسم منصب النقيب العام.

كما أعلنت اللجنة قائمة الفائزين بمقاعد المكمّلين، حيث فازت عن شعبة الكهرباء المهندسة منى رزق بعد حصولها على 5427 صوتًا، والمهندسة غادة لبيب بعد حصولها على 4406 أصوات.

وفي شعبة مدني، فاز المهندس محمد علوي عبد المجيد بعد حصوله على 4950 صوتًا، والمهندس محمود أحمد نصار بعد حصوله على 3737 صوتًا.

وعن شعبة ميكانيكا، فاز المهندس مصطفى عبد الخالق أبو زيد بعد حصوله على 5601 صوت، والمهندس يس محمد يس بعد حصوله على 4286 صوتًا.

وفي شعبة عمارة، فاز المهندس مؤمن أحمد شفيق بعد حصوله على 5690 صوتًا، والمهندس أكرم فاروق محمد بعد حصوله على 4566 صوتًا.

وفاز عن شعبة كيمياء المهندس أحمد علي الدسوقي السودان بعد حصوله على 4291 صوتًا، بينما فازت عن شعبة الغزل والنسيج المهندسة زينب قرني يوسف بعد حصولها على 5205 أصوات.

كما فاز عن شعبة بترول وتعدين المهندس محمد عبد العظيم أحمد عبد العال بعد حصوله على 5087 صوتًا.