قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد فوزي: لجان القاهرة جاهزة لجولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين غدا

الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات مهندسي القاهرة
الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات مهندسي القاهرة
الديب أبوعلي

أكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، الجاهزية التامة لمقر اللجنة الانتخابية باستاد القاهرة الدولي لاستقبال المهندسين غدا الجمعة، 13 مارس، في جولة الإعادة النهائية لاختيار النقيب العام لمهندسي مصر، والتي يتنافس فيها كل من المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وتجرى نقابة المهندسين المصرية، الجمعة 13 مارس2026، (المرحلة الثالثة) من انتخابات التجديد النصفي للدورة النقابية (2026 - 2030)، والتي تتضمن جولة الإعادة على منصب نقيب عام المهندسين بعد فشل حسم الفائز بالمنصب من الجولة الأولى من المنافسة على المقعد.

وشدد الدكتور أحمد فوزي، في تصريحات له اليوم، على ضرورة الحضور الشخصي للمهندس الناخب، مؤكدا أنه لا يجوز نهائيا استخدام التوكيلات سواء في مرحلة التسجيل الإلكتروني أو في عملية الاقتراع السري، وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، حيث تهدف المنظومة الإلكترونية للتحقق المباشر من شخصية العضو الحاضر.

وفي إطار توعية المهندسين بالخطوات المتبعة داخل المقر الانتخابي، أوضح فوزي أن عملية التصويت تتطلب اتباع الآتي:

  • إبراز أصل بطاقة الرقم القومي (أو جواز سفر سار) بالإضافة إلى كارنيه عضوية النقابة "سار".
  • يتوجه المهندس أولا لموظف الحاسب الآلي للتسجيل والحصول على "برنت" ورقي يوضح رقم اللجنة الفرعية.
  • يتم التصويت داخل اللجنة الفرعية في صناديق مخصصة وبإشراف قضائي كامل، مع الالتزام بوضع الحبر الفسفوري عقب الإدلاء بالصوت.

وأشار رئيس لجنة انتخابات القاهرة إلى أن اللجنة وفرت كافة سبل الراحة لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى استاد القاهرة، لافتا إلى أن اللجان ستفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع توقف لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا).

ودعا الدكتور أحمد فوزي كافة المهندسين للمشاركة الفعالة في هذا اليوم التاريخي، مؤكدا أن هدف اللجنة هو خروج الانتخابات بصورة حضارية تليق بمكانة المهندس المصري، وتعبر بدقة عن إرادة الجمعية العمومية في اختيار نقيبها العام.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين المصرية 

كانت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، أعلنت الأحد الماضي، انتهاء (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي للنقابة، حيث تنافس 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، إلى جانب التنافس على 11 مقعدًا للمكمّلين.

وبحسب بيان اللجنة، تُجرى المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي الجمعة 13 مارس، وتشمل جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبد الغني.

وقال الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم ترصد أي مخالفات خلال سير العملية الانتخابية، موجّهًا الشكر إلى أعضاء اللجنة القضائية التي أشرفت على إجراء الانتخابات.

وأوضح طلبة، أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 23 ألفًا و440 صوتًا، منها 1152 صوتًا باطلًا، حيث حصل المهندس هاني ضاحي على 8178 صوتًا، فيما حصل المهندس محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، ليتم اللجوء إلى جولة الإعادة غدا الجمعة لحسم منصب النقيب العام.

كما أعلنت اللجنة قائمة الفائزين بمقاعد المكمّلين، حيث فازت عن شعبة الكهرباء المهندسة منى رزق بعد حصولها على 5427 صوتًا، والمهندسة غادة لبيب بعد حصولها على 4406 أصوات.

وفي شعبة مدني، فاز المهندس محمد علوي عبد المجيد بعد حصوله على 4950 صوتًا، والمهندس محمود أحمد نصار بعد حصوله على 3737 صوتًا.

وعن شعبة ميكانيكا، فاز المهندس مصطفى عبد الخالق أبو زيد بعد حصوله على 5601 صوت، والمهندس يس محمد يس بعد حصوله على 4286 صوتًا.

وفي شعبة عمارة، فاز المهندس مؤمن أحمد شفيق بعد حصوله على 5690 صوتًا، والمهندس أكرم فاروق محمد بعد حصوله على 4566 صوتًا.

وفاز عن شعبة كيمياء المهندس أحمد علي الدسوقي السودان بعد حصوله على 4291 صوتًا، بينما فازت عن شعبة الغزل والنسيج المهندسة زينب قرني يوسف بعد حصولها على 5205 أصوات.

كما فاز عن شعبة بترول وتعدين المهندس محمد عبد العظيم أحمد عبد العال بعد حصوله على 5087 صوتًا.

انتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة استاد القاهرة الدولي النقيب العام لمهندسي مصر المهندس هاني ضاحي نقابة المهندسين المهندس أحمد فوزي اللجنة العليا لانتخابات المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ترشيحاتنا

المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم

لتعزيز القيم والأخلاق.. المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

انتخابات المهندسين.. عبد الغني يخاطب ربع وزارات الحكومة لمنع الحشد غدا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي للمجلس الأعلى للجامعات

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد