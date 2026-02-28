بالأرقام.. قائمة «النقابة للجميع» تكتسح انتخابات المهندسين بكفر الشيخ

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ عن فوز قائمة «النقابة الجميع» بجميع المقاعد، عدا مقعد رئيس النقابة الفرعية الذي لم يتم حسمه وستجرى إعادة الانتخاب عليه يوم الجمعة المقبل.

إعادة على مقعد رئيس نقابة فرعية كفر الشيخ

وتجرى جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية بين المهندس محمد ربيع الذي حصل على 1207 أصوات، والمهندس محمد حمودة الذي حصل على 1173 صوتًا، وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقًا، يوم الجمعة المقبل، 6 مارس 2026.

م.محمد ربيع وم.محمد حمودة

الفائزون بعضوية المجلس في انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

وفاز بعضوية المجلس كل من: المهندس محمد الصافي «شعبة كهرباء» وحصل على 1325 صوتًا، والمهندس رائف بدوي «شعبة عمارة»، وحصل على 1342 صوتًا.

كما فاز بمقاعد عضوية مجلس النقابة عن شعبة «مدني» كل من: المهندس حسام هميسة، وحصل 1434 صوتًا، والمهندس سامي هنداوي، وحصل على 1588 صوتًا، والمهندس مدحت السنوسي وحصل على 1525 صوتًا، والدكتور مهندس فتحي عبد العظيم وحصل على 1082 صوتًا، والمهندس ضياء أشرف عبد الونيس، وحصل على 1087 صوتًا.