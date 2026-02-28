بمساحة 800 متر مربع.. تنفيذ 10 قرارات إزالة في كفر الشيخ | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد المحافظ أهمية التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 800 متر مربع بمركز كفر الشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.