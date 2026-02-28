قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 20 من الدوري الممتاز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد ومكان المباراة

تقام المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد 1 مارس 2026، على ستاد الدفاع الجوي، في لقاء يُنتظر أن يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا في ظل صراع الفريقين على مراكز المقدمة بجدول الترتيب.

محمود ناجي حكمًا للساحة

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناجي كحكم ساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي حكمًا مساعدًا أول، وشريف عبد الله حكمًا مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد عبد العزيز مهام الحكم الرابع.

طاقم تقنية الفيديو

وعلى مستوى تقنية الفيديو، تم تعيين حسام عزب حكمًا لتقنية VAR، ويعاونه جبل السيد كحكم مساعد لتقنية الفيديو، لضمان تحقيق أعلى درجات العدالة التحكيمية خلال اللقاء.

تأتي هذه المواجهة في إطار سعي كل من الزمالك وبيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفهما في جدول ترتيب الدوري، ما يزيد من أهمية الدور المنتظر لطاقم التحكيم في إدارة المباراة المرتقبة.

المزيد

