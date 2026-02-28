‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض الدفاعات الجوية الخاصة بها، بنجاح، لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية دون وقوع أي أضرار مادية جسيمة.

‏وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وشددت على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

‏وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الشظايا التي تم اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية الإماراتية سقطت في مناطق متفرقة من إمارتي أبوظبي ودبي، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع.

وأوضحت أن هذا الاستهداف يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.