30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل نفذت هجوما واسع النطاق على مجمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، دون مشاركة الولايات المتحدة، حيث أُلقي خلال العملية نحو 30 قنبلة على المجمع.

وأدى الهجوم إلى مصرع سكرتير خامنئي العسكري، ولقي عدد من أفراد عائلته حتفهم، من بينهم صهره وزوجة ابنه، وفقًا للتقارير.



وأشارت المصادر إلى أن خامنئي "يكاد يكون قتل" خلال الهجوم، فيما تتواصل المتابعة لتقييم تفاصيل العملية وتحديد مدى تأثيرها على القيادة الإيرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن التقديرات تؤكد أن خامنئي قتل رغم النفي الإيراني.

وأفادت تقارير لوسائل اعلام عالمية بأن قناة العالم الإيرانية حذفت خبر "إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل" بعد فترة وجيزة من نشره.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة NBC، إن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة "على حد علمه".

وأوضح عباس عراقجي، : ربما فقدنا بعض القادة، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

وأضاف: لسنا بحاجة إلى من يحمينا، فنحن قادرون على القيام بذلك بأنفسنا".

وأضاف عراقجي : لا يمكن تغيير النظام الإيراني لأنه مدعوم من الشعب، ولطالما حاولت أمريكا تغيير النظام في إيران ولكنها لم تنجح.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ومستعد للعمل على أي فكرة تساعد على إنهاء الحرب بالشكل المناسب.