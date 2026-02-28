زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين

قدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، هدايا غير تقليدية لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين على شكل بنادق قناصة حديثة، وذلك بعد أسبوع من انتهاء مؤتمر الحزب الحاكم.

وسلطت وسائل الإعلام الرسمية الضوء على صورة لابنة كيم المراهقة وهي تمارس الرماية في ميدان مخصص لذلك، مما أثار تكهنات متزايدة حول احتمال إعدادها لتولي قيادة البلاد مستقبلاً.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت، أن الزعيم وزع البنادق على كبار مسؤولي الحزب والجيش يوم الجمعة، واصفاً ذلك بأنها «رمز لثقته الكاملة وامتنانه لالتزامهم خلال السنوات الخمس الماضية»، منذ آخر مؤتمر لحزب العمال عام 2021.

كما أعلن التقرير أن شقيقة كيم البارزة، كيم يو جونغ، التي لعبت دور المتحدثة باسمه في السنوات الأخيرة، تم ترقيتها لتتولى منصب مديرة الشؤون العامة للجنة المركزية للحزب خلال المؤتمر، وهو ما يعكس دورها المتزايد في الإشراف على شؤون الحزب الداخلية وإدارته.

وأظهرت صور رسمية أخرى المسؤولين وكيم يو جونغ وهم يطلقون النار من البنادق التي قدمها لهم الزعيم، في حين ظهرت ابنة كيم مرتدية معطفاً جلدياً بنياً شبيهاً بمعطف والدها، حاملة السلاح وسط تصاعد الدخان من فوهة البنادق.