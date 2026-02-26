قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هناك فرق بين مصارف الزكاة والصدقات؟.. الإفتاء تجيب
كولومبيا .. ثوران بركان "ديابيير" الطيني دون تسجيل أي إصابات
موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يكشف شرطه للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
محمود نوفل

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بيونج يانج ليس لديها سبب لعدم التقارب مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن عدائيتها واحترمت الوضع النووي لكوريا الشمالية.


وقال زعيم كوريا الشمالية في تصريحات له : الأسلحة النووية التي تمتلكها بيونج يانج تردع أعداء البلاد وتلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.


وأضاف كيم جونغ أون: نعتزم مواصلة تعزيز القدرات النووية للبلاد، بما في ذلك زيادة عدد الأسلحة النووية ووسائل استخدامها وكذلك الحفاظ على الجاهزية الدائمة للقوات النووية.


وتابع كيم جونغ أون: بيونغ يانغ تخطط خلال السنوات الخمس المقبلة لنشر أسلحة استراتيجية إضافية وأنظمة راجمات صواريخ بشكل سنوي لردع كوريا الجنوبية.

وفي وقت لاحق ، أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عزمه الكشف عن أهداف عسكرية جديدة للجيش في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية .


وجاءت تصريحات كيم خلال مشاركته، الأربعاء، في فعالية متعلقة بقاذفات صواريخ متعددة من عيار 600 مليمتر، حيث أكد أن هذه القاذفات «لا تختلف عملياً عن الصواريخ البالستية عالية الدقة من حيث القوة والدقة»، مشيراً إلى أنها ملائمة لتنفيذ «هجوم خاص» لإنجاز مهام ذات طابع استراتيجي.


وفسرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» حديث كيم عن «مهمة استراتيجية» على أنه إشارة محتملة إلى قدرة هذه القاذفات على تنفيذ هجمات نووية.


وأضاف كيم أن المؤتمر التاسع لحزب العمال سيعلن المرحلة المقبلة من مبادرة تعزيز قدرات الدفاع الذاتي وأهدافها، مؤكداً تسريع وتيرة تحديث القدرات العسكرية بما يتيح التصدي بقوة لأي تهديدات أو تحديات خارجية.

كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة الأسلحة النووية كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

ترشيحاتنا

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد