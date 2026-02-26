الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” تقريرا بدرجات الحرارة اليوم بالمحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر، مائل للدفئ إلى دافئ نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري، مع وجود لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات:

القاهرة: 21 درجة

الإسكندرية: 19 درجة

شرم الشيخ: 26 درجة

مطروح: 18 درجة

أسوان: 26 درجة