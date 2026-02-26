فحص طبي أخير لتحديد موقف تريزيجيه وزيزو من لقاء الأهلي وزد

يخضع الثنائي زيزو وتريزيجيه نجوم خط هجوم الأهلي لفحص طبي أخير اليوم لحسم موقفهم من المشاركة أمام زد في بطولة الدوري.

ويعاني زيزو من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية منذ مباراة البنك الأهلي بالدوري تسبب في ابتعاده عن المشاركة

وتعرض تريزيجيه لشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.