محمد أضا: طبيب الأهلي متخوف من عودة زيزو وتريزيجيه للمشاركة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا سبب عدم عودة كلٍ من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، لاعبي النادي الأهلي، للمشاركة مع الفريق حتى الآن منذ إصابتهما.

ونقل محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن مصدر داخل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بأن طبيب الفريق أحمد جاب الله متخوف من مشاركة زيزو وتريزيجيه في الوقت الحالي.

وأشار أضا إلى أن زيزو وتريزيجيه لا يزالان يعانيان من بعض الإصابة حتى الآن، ولم يكتمل شفاؤهما بنسبة 100%.

وتحدث محمد أضا عن أن زيزو وتريزيجيه سيكونان خارج لقاء الأهلي أمام نادي زد بنسبة 90%.