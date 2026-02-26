تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة الخصوص 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بتجديد حبس المتهم بقتل فتاة في الخصوص لرفضها خطبته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وانتقل فريق من جهات التحقيق المختصة في الخصوص، لإجراء معاينة تصويرية لمكان جريمة مقتل فتاة على يد شاب بسكين، لرفضها خطبته.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وشهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب على طعن فتاة بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك عقب رفضها الارتباط به وتم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع فتاة على يد شاب، بعدما سدد لها طعنة نافذة في منطقة البطن وسط الشارع بدائرة قسم شرطة الخصوص، بسبب رفضها خطبته.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.