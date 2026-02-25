كشف غموض سرقة محتويات معمل تحاليل طبية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض محتويات معمل تحاليل طبية خاص بزوجته بالقليوبية.

وبالفحص بقيادة ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص تبين أنه تبلغ للقسم من القائم على النشر (نائب مدير إحدى البنوك– مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سرقة بعض محتويات معمل تحاليل طبية خاص بزوجته بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاوني مباحث قسم شرطة الخصوص من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.