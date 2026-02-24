حرق الجثة.. ضبط تاجر خضار أنهى حياة شاب فى قلما بالقليوبية بسبب خلافات مالية

شهدت قرية قلما بقليوب ، جريمة بشعة حيث استدرج تاجر خضار شابا إلى منزله، وسدد له عدة طعنات ثم سكب على جسده مادة حارقة لتشويه ملامحه، ووضعه داخل جوال وألقاه في أحد المصارف المائية، بالقرية وتم العثور على الجثة ونقلها للمستشفى والقبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تحريات الواقعة

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة قليوب أن الجثة لشاب يُدعى “أحمد”. 27 عامًا، تاجر خردة، وجدت داخل جوال في مصرف مائي بقرية قلما، وبجسده عدة طعنات وآثار تشويه نتيجة سكب مادة حارقة عليه.



وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا يُدعى "فهمي.م.س.ا"، 36 عامًا، تاجر خضار، قام باستدراج المجني عليه إلى منزله وانهال عليه بعدة طعنات حتى فارق الحياة، وسكب مادة حارقة على جسده لتشويه ملامحه، ووضعه داخل جوال وألقاه في مصرف مائي، بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .