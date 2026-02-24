أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا ستأخذ في الاعتبار معلومات جهاز الاستخبارات الروسي حول نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية خلال المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وذكر بيسكوف في تصريحات له، أن بيانات الاستخبارات الخارجية الروسية حول استعداد لندن وباريس لتزويد كييف بأسلحة نووية بالغة الأهمية من حيث التهديد لنظام عدم الانتشار النووي.

ونوه إلى أن المعلومات المتعلقة بنية بريطانيا وفرنسا تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية قد تكون خطيرة للغاية.

وفي سياق أخر ، شدد على أن روسيا تواصل جهودها لحل الوضع في أوكرانيا بالطرق السلمية.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة لكنها لا تزال منفتحة على تحقيق أهدافها من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية

وأكد أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة هو ضمان سلامة المواطنين في شرق أوكرانيا الذين كانوا في دائرة الخطر.

وقال أيضا: روسيا تغيرت خلال العملية العسكرية الخاصة فقد شهدت البلاد تماسكاً مجتمعيًا هائلاً حول الرئيس وموقف روسيا من الوضع في أوكرانيا واضح وثابت والآن كل شيء رهنٌ بتصرفات نظام كييف.

وأضاف: الكرملين يأمل في مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا وسيعلن عن مكان وتوقيت الجولة القادمة بمجرد أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق.

وختم: العملية العسكرية الخاصة ، تحولت إلى مواجهة واسعة النطاق بين روسيا والغرب ، وذلك في أعقاب التدخل المباشر لأوروبا والولايات المتحدة.