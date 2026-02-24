قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
كارثة في غزة.. الأمطار تُغرق خيام النازحين بخان يونس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية

بيسكوف
بيسكوف
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا ستأخذ في الاعتبار معلومات جهاز الاستخبارات الروسي حول نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية خلال المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وذكر بيسكوف في تصريحات له، أن بيانات الاستخبارات الخارجية الروسية حول استعداد لندن وباريس لتزويد كييف بأسلحة نووية بالغة الأهمية من حيث التهديد لنظام عدم الانتشار النووي.

ونوه إلى أن المعلومات المتعلقة بنية بريطانيا وفرنسا تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية قد تكون خطيرة للغاية.

وفي سياق أخر ، شدد على أن روسيا تواصل جهودها لحل الوضع في أوكرانيا بالطرق السلمية.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة لكنها لا تزال منفتحة على تحقيق أهدافها من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية

وأكد أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة هو ضمان سلامة المواطنين في شرق أوكرانيا الذين كانوا في دائرة الخطر.

وقال أيضا: روسيا تغيرت خلال العملية العسكرية الخاصة فقد شهدت البلاد تماسكاً مجتمعيًا هائلاً حول الرئيس وموقف روسيا من الوضع في أوكرانيا واضح وثابت والآن كل شيء رهنٌ بتصرفات نظام كييف.

وأضاف: الكرملين يأمل في مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا وسيعلن عن مكان وتوقيت الجولة القادمة بمجرد أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق.

وختم: العملية العسكرية الخاصة ، تحولت إلى مواجهة واسعة النطاق بين روسيا والغرب ، وذلك في أعقاب التدخل المباشر لأوروبا والولايات المتحدة.

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

محمد صلاح

محمد صلاح يدرس الرحيل عن ليفربول وأنظار أوروبا تتجه إليه

هادي رياض

مهيب عبد الهادى يثير الجدل بشأن المشاركة الأولى لـ هادي رياض مع الأهلي

فلويد مايويذر وماني باكياو

عودة نزال القرن.. مايويذر وباكياو يتجدد صراعهما في لاس فيجاس تحت أضواء “ذا سفير”

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

