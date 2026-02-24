قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برشلونة يكشف عن عادة امتنع عنها لامين يامال بسبب رمضان

لامين يامال
لامين يامال
عبدالله هشام

كشف بيدري لاعب فريق برشلونة الإسباني عن شئ وحيد ابتعد لامين يامال عن فعله خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بيدري في تصريحاته : لامين يمال هو من يضع الأغاني في غرفة الملابس لكن لا يستطيع الآن فعل ذلك بسبب شهر رمضان.

نظام لامين يامال في شهر رمضان 

أعد الجهاز الفني والطبي لنادي برشلونة خطة خاصة لإدارة مشاركة الجناح الشاب لامين يامال في المباريات القادمة، في ظل تزامنها مع شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيخوض يامال أربع مباريات في الدوري الإسباني تبدأ في الساعة 16:15 عصرا، وهو توقيت يأتي بعد ساعات طويلة من الصيام.

وتشمل الخطة الغذائية التي وضعها الجهاز الطبي والطاقم المتخصص في التغذية تنظيم الوجبات بطريقة تساعد اللاعب على الحفاظ على لياقته البدنية. فور الإفطار، يحرص يامال على تناول التمور مع السوائل لتعويض الجسم عن فقدان السوائل خلال اليوم.

وبعد ذلك، يتم شرب مشروبات إلكتروليتية وحساء لاستعادة الأملاح المعدنية، وهو ما يساعد على إعادة شحن الجسم بالسوائل بشكل سريع.

تتبع الوجبات التالية خطة غذائية دقيقة، حيث تُعطى الأولوية للكربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الأرز، الحبوب، الشوفان، البطاطس، والخبز، لضمان طاقة مستدامة طوال فترة الصيام.

كما يتم تزويد يامال بكميات كبيرة من البروتين مثل الأسماك والدجاج، بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو.

أما وجبة السحور، التي لا تكون وفيرة نظرًا لأن اللاعب غالبًا ما يعود للنوم بعدها، فهي تحتوي على الأطعمة التي تساعد على تجنب العطش في اليوم التالي.

وتشمل السحور الأطعمة الغنية بالأملاح المعدنية مثل منتجات الألبان، البيض، العصائر الطبيعية، وكذلك مخفوقات البروتين التي تم تصميمها خصيصًا لتسهيل عملية امتصاص المكملات الغذائية.

ويعمل الطاقم الفني على تعديل الجداول الزمنية للانتقال السلس بين الروتين اليومي والمباريات، حيث تم وضع هذه الخطة من بداية الشهر لتجنب أي صدمة بدنية للاعب خلال رمضان.

