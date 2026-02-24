ادفعوا ما عليكم.. الأمم المتحدة على وشك الإنهيار بسبب أمريكا

حثت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أكبر مساهم، الولايات المتحدة، على دفع رسومها بالكامل بعد أن سددت واشنطن دفعة جزئية فقط للهيئة العالمية، بلغت أقل من 5 بالمائة من إجمالي المبلغ المستحق.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة دفعت حوالي 160 مليون دولار من أصل أكثر من 4 مليارات دولار تدين بها للأمم المتحدة، وذلك بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن دفعة أولية كانت معلقة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، من أن المنظمة تواجه "انهياراً مالياً وشيكاً" بسبب الرسوم غير المدفوعة.

وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: عندما سُئلت في مؤتمر صحفي في جنيف عن الدفعة الأمريكية، فقلت : "يتعين على كل دولة عضو أن تدفع مساهمتها بالكامل وفي الوقت المحدد، ومن الواضح أن مبلغ 160مليون دولار ليس كاملاً".

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الاجتماع الأول لمبادرته "مجلس السلام"، التي يقول الخبراء إنها قد تقوض الأمم المتحدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة معرضة لخطر التهميش، قالت بيربوك إن الهيئة العالمية أيدت المجلس فقط في سياق غزة.