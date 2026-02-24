قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
محافظات

بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ الغربية يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بحي أول المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لتفقد معرض «أهلاً رمضان» بحي أول المحلة الكبرى، لمتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من الالتزام بالتخفيضات المعلنة، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، اطّلع المحافظ على جميع السلع والمنتجات المعروضة داخل المعرض، والتي تقدّم تخفيضات تتراوح بين 15% و50%، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم بجودة مناسبة وأسعار مخفّضة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحسين خدمات المواطنين 

واستمع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى ملاحظات المواطنين وآرائهم بشأن مستوى التخفيضات وتوافر السلع، حيث أكدوا رضاهم عن تنوّع المعروض واستقرار الأسعار، فيما شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالإعلان الواضح عن الأسعار وتحديثها أولًا بأول. ويضم المعرض تشكيلة واسعة من السلع تشمل ياميش رمضان والتمور وقمر الدين والمشروبات والعصائر والمخللات والزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب الأسماك واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والبيض والمخبوزات والبقوليات ومنتجات الألبان، فضلًا عن الفاكهة والخضروات والمنظفات والعطارة، بما يلبي مختلف احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم.

معارض اهلا رمضان 

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي استمرار التوسع في مبادرة «أسواق اليوم الواحد» بمراكز ومدن المحافظة، بالتوازي مع معارض «أهلاً رمضان»، مع زيادة عدد المنافذ الثابتة والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحرّكة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة لكل بيت في الغربية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل طوال شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك، بما يعكس التزام المحافظة والدولة بالحماية الاجتماعية ودعم الأسر البسيطة.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات معارض اهلا رمضان تحسين خدمات المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

