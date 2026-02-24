بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ الغربية يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بحي أول المحلة

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لتفقد معرض «أهلاً رمضان» بحي أول المحلة الكبرى، لمتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من الالتزام بالتخفيضات المعلنة، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، اطّلع المحافظ على جميع السلع والمنتجات المعروضة داخل المعرض، والتي تقدّم تخفيضات تتراوح بين 15% و50%، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم بجودة مناسبة وأسعار مخفّضة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحسين خدمات المواطنين

واستمع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى ملاحظات المواطنين وآرائهم بشأن مستوى التخفيضات وتوافر السلع، حيث أكدوا رضاهم عن تنوّع المعروض واستقرار الأسعار، فيما شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالإعلان الواضح عن الأسعار وتحديثها أولًا بأول. ويضم المعرض تشكيلة واسعة من السلع تشمل ياميش رمضان والتمور وقمر الدين والمشروبات والعصائر والمخللات والزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب الأسماك واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والبيض والمخبوزات والبقوليات ومنتجات الألبان، فضلًا عن الفاكهة والخضروات والمنظفات والعطارة، بما يلبي مختلف احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم.

معارض اهلا رمضان

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي استمرار التوسع في مبادرة «أسواق اليوم الواحد» بمراكز ومدن المحافظة، بالتوازي مع معارض «أهلاً رمضان»، مع زيادة عدد المنافذ الثابتة والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحرّكة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة لكل بيت في الغربية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل طوال شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك، بما يعكس التزام المحافظة والدولة بالحماية الاجتماعية ودعم الأسر البسيطة.