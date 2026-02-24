رئيس الأعلى للإعلام: إنهاء البرامج الرياضية منتصف الليل أسعد رؤساء القنوات

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن سعادة معظم رؤساء القنوات الفضائية بقرار المجلس بإنهاء البرامج الرياضية 12 ليلا.



وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : "رؤساء القنوات أبلغوني بسعادتهم بقرار تحديد انهاء البرامج الرياضية 12 ليلا لانهم ضمنوا خريطة منظمة ومعروفة المواعيد مسبقاً ، ليه البرامج تقعد للساعة 3 أو 4 صباحا ومعظم مشاهديها شباب يتابع الأهلي والزمالك بشدة ولديهم ارتباطات مهمة صباحا سواء دراسة أو عمل "

ويضيف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:"اكتشفنا ان تحديد مدة البرامج الرياضية بساعة ونصف كافية لتقديم محتوى هادف بعيداً عن الإطالة غير الهادفة ويكون التركيز على المعلومات المهمة".

وتابع خالد عبد العزيز :"أشيد بالإعلام الرياضى ، هناك تطور كبير الفترة الأخيرة، نعترف بوجود تجاوزات ولكن نحاول باستمرار ضبط وتيرة الأداء".

ويضيف: "قررنا إلغاء فترة تحليل الأداء التحكيمى في القنوات الفضائية خوفاً على الشباب المصري الذى قد يفهمها على أن الأخطاء التحكيمية توجه وليس أخطاء بشرية مقبولة بما يعزز روح التعصب والتفرقة"

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

