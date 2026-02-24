محافظ سوهاج يوجه بعمل خيري جماعي يضم المؤسسات والجمعيات على مستوى المحافظة

تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، وصول 10 آلاف كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية ضمن قافلة "عويضة الخير" التي تنفذها مؤسسة "عويضة" للتنمية والأعمال الخيرية، بالتعاون مديرية التضامن الاجتماعي.

يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز طما وطهطا وجهينة كمرحلة أولى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد عويضة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من ممثلي الجمعيات المستفيدة بمراكز طما وطهطا وجهينة.

وتفقد "راشد" القافلة ومحتويات الكراتين من السلع الغذائية، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان وصول كراتين إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا.

وطالب بعمل مبادرة تضم كافة المؤسسات والجمعيات لتنفيذ عمل خيري جماعي على مستوى المحافظة، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التعاون مع المحافظة، من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة المواطنين.

ومن جانبه وجه رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشكر للسيد المحافظ على دعمه للمبادرة، موضحا أن القافلة تستهدف مراكز طما وطهطا وجهينة بمشاركة 70 جمعية مستفيدة.

واكد على الاستمرار في تنفيذ القوافل الخيرية ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية، وتوجهات الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.