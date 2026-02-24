محافظ سوهاج: ضبط 55600 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام في حملات مكبرة

شنت مديرية التموين بالتعاون الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، وشرطة المرافق، وحماية المستهلك.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه الحملات أسفرت عن ضبط 55600 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر، ما بين ديناميت وصواريخ مختلفة الأحجام.

وتم تحرير 10 محاضر جنح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار اللحوم، خلال حملات تموينية على محلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية، والمخازن، وجاري استمرار الحملات وضبط المخالفات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات والتصدي لهذه الظاهرة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر، وحماية الاطفال من خطورتها وانتشارها مع ضبط الأسواق، موجهًا بتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.