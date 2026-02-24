قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: ضبط 55600 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام في حملات مكبرة

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت مديرية التموين بالتعاون الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، وشرطة المرافق، وحماية المستهلك.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج،  لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه الحملات أسفرت عن ضبط 55600 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر، ما بين ديناميت وصواريخ مختلفة الأحجام.

وتم تحرير 10 محاضر جنح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار اللحوم، خلال حملات تموينية على محلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية، والمخازن، وجاري استمرار الحملات وضبط المخالفات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات والتصدي لهذه الظاهرة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر، وحماية الاطفال من خطورتها وانتشارها مع ضبط الأسواق، موجهًا بتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الألعاب النارية حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد