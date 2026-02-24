إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟

شهد الطريق الزراعي "كفر عسكر ـ بسيون " بنطاق محافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي مستشفي بسيون المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

توجيهات عاجلة



كما انتقل ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية إلي مكان الواقعة للاطمئنان علي حالة الطلاب التي تراوحت إصابتهم ما بين جروح سطحية وسحجات دون وقوع وفيات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انقلاب تروسيكل يحمل 10 طلاب وطالبات بسبب السرعة الزائدة بخط "كفر عسكر - بسيون " بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الحادث

كما انتقلت القيادات التنفيذية الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

الدفع بسيارات الإسعاف

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا من الطلاب والطالبات إلي طوارئ مستشفي بسيون مركزي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.