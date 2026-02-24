مقت.ل وإصابة 7 من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم /الثلاثاء/، مقتل أربعة من أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين إثر هجوم مسلح استهدف مركبة تابعة للشرطة في مقاطعة "كوهات" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم عن الشرطة قولها "إن مجموعة من المسلحين قاموا بإطلاق النار على مركبة متنقلة تابعة لها في إحدى المناطق النائية بالمقاطعة؛ ما أسفر عن مقتل أربعة من أفرادها..مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت الشرطة أن المسلحين قاموا بإشعال النيران في المركبة المتنقلة عقب الهجوم.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".