ضمن الموجة 28.. إزالة 49 حالة تعد واسترداد 7591 متر بقنا

أسفرت جهود الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 28، عن إزالة 49 حالة تعدى واسترداد 7591 متر بنطاق مركزي قنا وأبوتشت، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف.

الحملة بقنا عن تنفيذ 27 حالة إزالة بقرية المحروسة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 6716 مترا مربعا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتحت إشراف أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبمتابعة ميدانية من نواب رئيس المدينة محمد عبدالحفيظ، ومحمد عز، وبحضور رمضان سالم، رئيس قرية المحروسة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

ومن جانبه، أوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملات مستمرة بكل حزم لإزالة أي مخالفات في مهدها تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في حماية الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي السياق ذاته، أسفرت جهود الحملة بمركز أبوتشت، بقيادة سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية، عن تنفيذ عدد من الإزالات بقرى القارة وسمهود وقصير بخانس، حيث تم إزالة 4 حالات تعد فوري بقرية سمهود على أرض أملاك دولة بناحية بلاد المال بحري بمساحات 175 مترا للحالة الأولى و175 مترا للحالة الثانية و350 مترا للحالة الثالثة و175 مترا للحالة الرابعة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

كما تمكنت الحملة، من تنفيذ 18 حالة إزالة زراعات مخالفة، بقرية قصير بخانس بإجمالي مساحة بلغت 15 قيراطا و12 سهما، إضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 2000 متر من أملاك الدولة، وذلك بمشاركة نائبي رئيس المركز ورئيسي قرية القارة وقصير بخانس وقوة من الشرطة ومسؤولي الزراعة والإزالات.

فيما شدد سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، على استمرارية الإزالات الفورية لكافة صور التعديات بمختلف أنواعها، مع مواصلة أعمال الحصر والمتابعة الميدانية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص للحفاظ على أراضي الدولة.



وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة ورصد كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختصة، مع استكمال جمع وحصر الحالات المخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

