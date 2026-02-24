خلال جولة بنقادة.. سكرتير عام قنا يوجه بتسريع إنجاز خدمات المواطنين

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية موسعة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، للوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي ومدى الالتزام بضوابط العمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق خلال جولته كل من: المهندسة رضوى عبدالرحمن إبراهيم، مديرة إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات بالمحافظة، والمهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وأحمد سلمي، نائب رئيس المركز.

واطلع علام، خلال جولته التفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، على آليات العمل المتبعة، وإجراءات تقديم الخدمات المختلفة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لتقليل المدة الزمنية لإنجاز الطلبات، والالتزام التام بالتعليمات المنظمة واللوائح القانونية، وتوخي الدقة والشفافية المطلقة في التعامل مع ملفات المواطنين، لضمان حصول كل ذي حق على حقه.

واستمع السكرتير العام خلال جولته، بشكل مباشر لشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة المحلية، موجهًا المسؤولين بسرعة فحص هذه الشكاوى والعمل على حلها فورًا وفق الإمكانات المتاحة والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد علام، أن الهدف الأسمى هو "رضا المواطن"، مشددًا على أهمية حسن الاستقبال وتيسير الإجراءات، وتفعيل التنسيق الكامل بين مختلف الأقسام لضمان جودة الأداء الحكومي والارتقاء به.



من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة العقبات التي قد تعيق تقديم الخدمات، مع العمل على إنجاز ملفات المواطنين وحل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن.

ووجه محافظ قنا، رؤساء المدن والمراكز، بضرورة التطوير المستمر لمنظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية لتواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، بما يعكس التزام المحافظة بتوجيهات القيادة السياسية، في تحسين جودة الحياة وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية.