قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولة بنقادة.. سكرتير عام قنا يوجه بتسريع إنجاز خدمات المواطنين

جولة السكرتير العام
جولة السكرتير العام
يوسف رجب

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية موسعة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، للوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي ومدى الالتزام بضوابط العمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق خلال جولته كل من: المهندسة رضوى عبدالرحمن إبراهيم، مديرة إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات بالمحافظة، والمهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وأحمد سلمي، نائب رئيس المركز.

واطلع علام، خلال جولته التفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، على آليات العمل المتبعة، وإجراءات تقديم الخدمات المختلفة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لتقليل المدة الزمنية لإنجاز الطلبات، والالتزام التام بالتعليمات المنظمة واللوائح القانونية، وتوخي الدقة والشفافية المطلقة في التعامل مع ملفات المواطنين، لضمان حصول كل ذي حق على حقه.

واستمع السكرتير العام خلال جولته، بشكل مباشر لشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة المحلية، موجهًا المسؤولين بسرعة فحص هذه الشكاوى والعمل على حلها فورًا وفق الإمكانات المتاحة والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد علام، أن الهدف الأسمى هو "رضا المواطن"، مشددًا على أهمية حسن الاستقبال وتيسير الإجراءات، وتفعيل التنسيق الكامل بين مختلف الأقسام لضمان جودة الأداء الحكومي والارتقاء به.
 

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة العقبات التي قد تعيق تقديم الخدمات، مع العمل على إنجاز ملفات المواطنين وحل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن.

ووجه محافظ قنا، رؤساء المدن والمراكز، بضرورة التطوير المستمر لمنظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية لتواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، بما يعكس التزام المحافظة بتوجيهات القيادة السياسية، في تحسين جودة الحياة وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية.

قنا المتابعة الميدانية مخالفات البناء المراكز التكنولوجية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد