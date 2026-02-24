برنامج "وللنساء نصيب" يكشف سبب رضاعة رسول الله ﷺ من حليمة السعدية

استعرض برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد سبب رضاعة النبي محمد ﷺ من حليمة السعدية بدلًا من أمه آمنة بنت وهب.

وأوضحت د دنيا أبو الخير في حلقة اليوم أن حليمة السعدية كانت مرسلة من قبيلة بني سعد في الصحراء لرعاية الأطفال في مكة، وفي ذلك الوقت كان الأطفال يُرضعون خارج المدينة في بيئة صحية تساعد على تقوية أجسامهم. ومن ثم، اختارت آمنة أن يُرضع نبي الله ﷺ لدى حليمة بهدف أن ينشأ في بيئة صحراوية تساعد على تقويته وتنميته بعيدًا عن المدينة.

كما أشارت إلى أن حليمة السعدية قد عاشت مع النبي ﷺ لعدة سنوات، وكان لها دور كبير في العناية به ورعايته، وكانت العلاقة بينهما من أعمق الروابط الإنسانية.

وقد تم تسليط الضوء على الدور الكبير لحليمة السعدية في رعاية النبي ﷺ، والذي تضمن ليس فقط الرضاعة، بل أيضًا الحنان والرعاية في فترة هامة من حياته، مما شكل جزءًا أساسيًا من تكوين شخصيته.