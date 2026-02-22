برنامج "وللنساء نصيب" يسلط الضوء على قصة أبو بكر الصديق

في حلقة جديدة من برنامج "وللنساء نصيب"، استعرضت د دنيا أبو الخير قصة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، وأسباب تسميته بهذا اللقب المرموق.

وشرحت أن لقب "الصديق" جاء نتيجة إيمانه الصادق والثابت بالنبي ﷺ ورسالة الإسلام منذ بدايتها، كما كان مثالاً للصدق في القول والعمل، ولم يتردد يومًا في نصرة الحق، حتى في أصعب الظروف.

وأشارت إلى أبرز مواقفه، مثل مرافقته للنبي ﷺ في الهجرة إلى المدينة وخطره بحياته من أجل حماية رسالته، مؤكدًا أن هذه المواقف هي التي جعلت النبي ﷺ يطلق عليه لقب "الصديق"، وهو أحد أعظم ألقاب الصحابة وأكثرها دلالة على الإيمان والوفاء.