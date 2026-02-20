قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 30 طن زيوت سيارات معاد تدويرها قبل بيعها
حجز إسلام صاحب واقعة الملابس النسائية ببنها فى مستشفى الأمراض النفسية| اعرف السبب
البنك المركزي: قبول أذون خزانة بـ89.5 مليار جنيه| تفاصيل
خاشعين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الثالثة من رمضان بصلاتي العشاء والتراويح بالأزهر
حنان مطاوع: قدمت مشاهد في "الكينج" أقرب إلى المونودراما وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً| خاص
علي جمعة يكشف عن حالات وأمور تنقض الوضوء
ديني

لماذا بشر النبي أبو بكر الصديق بالجنة؟.. أستاذ بـ الأزهر يوضح أسباب دخول الفردوس

أحمد سعيد

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى قلبه، مشيرًا إلى أن الصحابة كانوا يلاحظون فضله وتميزه في الطاعة والسباق إلى الخيرات، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدًا».

لماذا بشر النبي أبو بكر الصديق بالجنة؟

وأوضح الدكتور الرخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالجنة في أحاديث عديدة، منها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حين دخل أبو بكر على مجموعة من الأنصار وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي وصفه وأبا عمر رضي الله عنهما بأنهما سيدا أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين.

وأشار إلى أن أسباب هذا التشريف لم تكن بالقول فقط، بل بأعماله وعباداته، فكان أبو بكر رضي الله عنه سباقًا إلى فعل الخير والمنافسة على الطاعات، مثل الصيام، اتباع الجنائز، إطعام المساكين، وعناية المرضى، وكل ذلك كان أمام الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع معنى في امرئ إلا دخل الجنة».

وبيّن الدكتور الرخ أن هذا السبق في فعل الخير ظهر أيضًا في الغزوات، مثل غزوة تبوك، حيث قدم أبو بكر ماله كله للجيش الإسلامي، متقدمًا على الجميع في الإنفاق في سبيل الله، وقال عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أبقيت لأهلك؟» فأجاب: «أبقيت لهم الله ورسوله»، مشيرًا إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترف بأنه لا يستطيع أن يسبق أبا بكر في فعل الخير.

وأكد أن هذا السعي المستمر للخير، والالتزام بالعبادات، والتفاني في خدمة المسلمين، كان سببًا مباشرًا في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، لافتًا إلى أن كل من أراد أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يسلك نفس سبيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بالاجتهاد في الطاعات وسبق الخيرات في كل المجالات.

جامعة الأزهر الأزهر الدكتور أحمد الرخ أبو بكر الصديق لماذا بشر النبي أبو بكر الصديق بالجنة

