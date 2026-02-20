مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية

شدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "علي كلاي"- الذي يعرض على قنوات DMC- تورط ميادة (درة) في أزمة طليق والدتها السابق، والذي دخل منزلها وطالبها هي ووالدتها بمليون جنيه؛ مقابل عدم كشفه عن الفيديوهات الفاضحة التي صورها من داخل غرفة نومهما، مما وضع ميادة ووالدتها في ورطة حقيقية قد تؤدي إلى فضيحة أمام العائلة.

وتضطر ميادة للكشف عن الورطة التي وقعت فيها بسبب والدتها لـ “علي كلاي”؛ بعدما أخبره مساعده أنه رأى رجلا غريباً يتحدث مع ميادة أمام المنزل، وحينما واجهها علي كلاي بهذا الأمر؛ ازداد انفعالها وغضبها منه، وأخبرته أنها لا تخونه، وأنَّبتهُ على شكه فيها؛ ليأتي رد فعل “علي” مطمئناً، ويهدأ الشجار بينهما، ويخبرها بأنه سيجد حلا لما حدث، وسيفعل كل ما في وسعه للمحافظة على اسم العائلة.

ومن المقرر أن تكشف الحلقات القادمة من المسلسل ماذا ستؤول إليه الأحداث، وهل سيتغير موقفها من زوجها؛ بعدما ساعدها في حل مشكلة والدتها؟، وما مصير علاقتها به بعد ذلك؟.

مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكري، عمر رزيق وآخرين، وهو من إخراج محمد عبد السلام.