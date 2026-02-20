قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية

سعيد فراج

شدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "علي كلاي"- الذي يعرض على قنوات DMC- تورط ميادة (درة) في أزمة طليق والدتها السابق، والذي دخل منزلها وطالبها هي ووالدتها بمليون جنيه؛ مقابل عدم كشفه عن الفيديوهات الفاضحة التي صورها من داخل غرفة نومهما، مما وضع ميادة ووالدتها في ورطة حقيقية قد تؤدي إلى فضيحة أمام العائلة.

وتضطر ميادة للكشف عن الورطة التي وقعت فيها بسبب والدتها لـ “علي كلاي”؛ بعدما أخبره مساعده أنه رأى رجلا غريباً يتحدث مع ميادة أمام المنزل، وحينما واجهها علي كلاي بهذا الأمر؛ ازداد انفعالها وغضبها منه، وأخبرته أنها لا تخونه، وأنَّبتهُ على شكه فيها؛ ليأتي رد فعل “علي” مطمئناً، ويهدأ الشجار بينهما، ويخبرها بأنه سيجد حلا لما حدث، وسيفعل كل ما في وسعه للمحافظة على اسم العائلة.

ومن المقرر أن تكشف الحلقات القادمة من المسلسل ماذا ستؤول إليه الأحداث، وهل سيتغير موقفها من زوجها؛ بعدما ساعدها في حل مشكلة والدتها؟، وما مصير علاقتها به بعد ذلك؟.

مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكري، عمر رزيق وآخرين، وهو من إخراج محمد عبد السلام.

