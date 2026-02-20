قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويستعيد وصافة الدوري
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
فن وثقافة

نور علي تتصدر محركات البحث بدورها في مسلسل مولانا

نور على
نور على
أوركيد سامي

من الحلقات الأولى لمسلسل مولانا، نجحت الكيمياء بين الثنائي نور علي وتيم حسن في المشاهد التي جمعت بينهما في نيل إعجاب المشاهدين وهو ما ظهر في تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي ودفع نور علي إلى صدارة الترند في السعودية.

واستحوذت نور علي إعجاب المشاهدين في الحلقة الرابعة بعدما تحولت من شخص يبدو عليه الخوف من جابر (تيم حسن) إلى شخص يتولى زمام الأمور خاصة في سيطرتها على جابر وتقييده لتظهر كشخص صارم.

وشهدت الحلقات السابقة رسما متميزا للعلاقة الجذابة بين شخصيتي شيلا (نور علي) وجابر (تيم حسن) على يد إخراج سامر البرقاوي وتأليف لبنى حداد، حيث بدأت العلاقة بالعداء بينهما، وصعق نور لتيم بالكهرباء بعدما قيدها خوفاً من افتضاح أمره إلى التحول إلى التحالف حتى تتمكن شيلا من إنقاذ إرثها والتخلص من الديون.

وتناولت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حالة التناغم والانسجام بين نور وتيم وكيف تمكنا من التعريف بشخصية كل واحد منهما وقصته بشكل ذكي وغير مبالغ فيه.

وتشارك نور علي البطولة مع النجم تيم حسن، ومنى واصف، وفارس الحلو، وهو من إخراج سامر البرقاوي.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "جابر"، رجل يفرّ من ألسنة ماضيه المشتعل ونبذ مجتمعه، فيلجأ إلى حيلة جريئة تقوده إلى قرية منسية، متخفياً خلف ادعاء نسبٍ مقدّس. في تلك البقعة التي أنهكها الانتظار الطويل لـ“المولى”، يزرع جابر أملاً واهماً سرعان ما يتحوّل إلى قوة حقيقية تدفع الأهالي للتشبث بالحياة. وبين قدسية القناع وهشاشة الحقيقة، يجد نفسه ممزقاً بين دور المنقذ وخطر انكشاف السر، في صراع أخلاقي محتدم قد يشعل كل ما حوله إذا سقط الستار.

