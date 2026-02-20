نور علي تتصدر محركات البحث بدورها في مسلسل مولانا

من الحلقات الأولى لمسلسل مولانا، نجحت الكيمياء بين الثنائي نور علي وتيم حسن في المشاهد التي جمعت بينهما في نيل إعجاب المشاهدين وهو ما ظهر في تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي ودفع نور علي إلى صدارة الترند في السعودية.

واستحوذت نور علي إعجاب المشاهدين في الحلقة الرابعة بعدما تحولت من شخص يبدو عليه الخوف من جابر (تيم حسن) إلى شخص يتولى زمام الأمور خاصة في سيطرتها على جابر وتقييده لتظهر كشخص صارم.

وشهدت الحلقات السابقة رسما متميزا للعلاقة الجذابة بين شخصيتي شيلا (نور علي) وجابر (تيم حسن) على يد إخراج سامر البرقاوي وتأليف لبنى حداد، حيث بدأت العلاقة بالعداء بينهما، وصعق نور لتيم بالكهرباء بعدما قيدها خوفاً من افتضاح أمره إلى التحول إلى التحالف حتى تتمكن شيلا من إنقاذ إرثها والتخلص من الديون.

وتناولت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حالة التناغم والانسجام بين نور وتيم وكيف تمكنا من التعريف بشخصية كل واحد منهما وقصته بشكل ذكي وغير مبالغ فيه.

وتشارك نور علي البطولة مع النجم تيم حسن، ومنى واصف، وفارس الحلو، وهو من إخراج سامر البرقاوي.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "جابر"، رجل يفرّ من ألسنة ماضيه المشتعل ونبذ مجتمعه، فيلجأ إلى حيلة جريئة تقوده إلى قرية منسية، متخفياً خلف ادعاء نسبٍ مقدّس. في تلك البقعة التي أنهكها الانتظار الطويل لـ“المولى”، يزرع جابر أملاً واهماً سرعان ما يتحوّل إلى قوة حقيقية تدفع الأهالي للتشبث بالحياة. وبين قدسية القناع وهشاشة الحقيقة، يجد نفسه ممزقاً بين دور المنقذ وخطر انكشاف السر، في صراع أخلاقي محتدم قد يشعل كل ما حوله إذا سقط الستار.