أولاد الراعي الحلقة 3 .. تفاصيل احتدام الصراع داخل العائلة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “أولاد الراعي” احتدام الصراع داخل العائلة واتساع دائرة الشكوك حول هوية قاتل الطفل حمزة.

وتدور الأحداث حول محاولة نديم الراعي، الذي يجسده أحمد عيد، إقناع شقيقه موسى الراعي، الذي يؤدي دوره خالد الصاوي، بأن شقيقهما راغب الراعي قد يكون المتورط في الجريمة.



ويستند نديم في شكوكه إلى عودة راغب المفاجئة بعد سنوات طويلة من الغياب، معتبرًا أن تدخله المستمر في تفاصيل الأزمة قد يكون محاولة لإبعاد الأنظار عنه وإخفاء حقيقة تورطه، ما يضعه في صدارة الاتهامات ويزيد من حدة التوتر والانقسام داخل الأسرة.



وفي موازاة ذلك، تكشف الأحداث عن جانب إنساني مؤثر من خلال شخصية زوجة موسى، التي تقدمها نرمين الفقي، حيث تحاول تجاوز صدمتها النفسية عقب فقدان ابنها، وتبدأ بنفسها رحلة البحث عن القاتل، في مشاهد تعكس مزيجًا من الألم والإصرار على الوصول إلى الحقيقة مهما كانت قاسية.



مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.