لينا صوفيا قلقة على ياسمين عبد العزيز في الحلقة الثانية من وننسى اللي كان

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجمة الشابة لينا صوفيا، منذ قليل عبر قناة "mbc” ومنصة"شاهد".

وظهرت يارا أو لينا صوفيا، في بداية الحلقة الثانية بشكل قلق على والدتها بعد أن انتشرت اخبار وفيديوهات عن محاولة إنهاء حياتها أثناء تواجدها في إسكندرية.

ثم دخلت لينا في نقاش حاد جمعها مع والدها خالد سرحان والفنانة شيرين رضا، بعد تأكدها من صحة الأخبار المنتشرة عن انهاء والدتها حياتها.

واثناء حديثهم يظهر حب يارا الكبير لوالدها بعد أن توقع خالد سرحان أنها تتهمه بقتل ياسمين عبد العزيز أو جليلة، وتؤكد له أنها لا تستطيع أن تفكر بهذا الشكل، وأنه لا يستطيع والدها أن يقتل أي شخص.

أبطال مسلسل ننسى اللي كان

وتشارك لينا صوفيا في مسلسل وننسى اللي كان، رفقة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، سينتيا خليفة،وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري.