مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
فن وثقافة

لينا صوفيا قلقة على ياسمين عبد العزيز في الحلقة الثانية من وننسى اللي كان

أوركيد سامي

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجمة الشابة لينا صوفيا، منذ قليل عبر قناة "mbc” ومنصة"شاهد".

وظهرت يارا أو لينا صوفيا، في بداية الحلقة الثانية بشكل قلق على والدتها بعد أن انتشرت اخبار وفيديوهات عن محاولة إنهاء حياتها أثناء تواجدها في إسكندرية.

ثم دخلت لينا في نقاش حاد جمعها مع والدها خالد سرحان والفنانة شيرين رضا، بعد تأكدها من صحة الأخبار المنتشرة عن انهاء والدتها حياتها.

واثناء حديثهم يظهر حب يارا الكبير لوالدها بعد أن توقع خالد سرحان أنها تتهمه بقتل ياسمين عبد العزيز أو جليلة، وتؤكد له أنها لا تستطيع أن تفكر بهذا الشكل، وأنه لا يستطيع والدها أن يقتل أي شخص.

أبطال مسلسل ننسى اللي كان 
وتشارك لينا صوفيا في مسلسل وننسى اللي كان، رفقة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، سينتيا خليفة،وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري.

