مبالغ خيالية ولقب يتيم.. كشف حساب وتفاصيل 8 ساعات بين الأهلي وتوروب

أنهت إدارة النادي الأهلي أزمة رحيل الدانماركي ييس توروب المدير الفني للشياطين الحمر خلال الجلسة التي استمرت 8 ساعات في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية: 'قصة الأهلي مع توروب انتهت تمامًا، جلسة الاتفاق كانت بحضور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وجمال جبر.

تابع: الإتفاق خلال الجلسة كان حصول المدرب على الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ 3 شهور بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وشهر أخر إضافي.

أضاف: كما تم الاتفاق على حصول الوكالة على 10% من قيمة الأربع شهور، ياسين منصور رفض طلب المدرب إنه ياخد مستحقاته دفعة واحدة واتفقوا على تقسيمها على دفعتين''

التعاقد مع توروب

النادي الأهلي تعاقد في شهر أكتوبر الماضي مع الدانماركي ييس توروب خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو وحصل منذ ذلك الحين على مليون و600 ألف دولار.

تسوية ودية للرحيل

وفقا لمصادر مطلعة داخل النادي الأهلي فإن الخواجة توروب سوف يحصل علي خمسة أشهر من أجل الرحيل ما يوازي مليون و400 ألف يورو.

وأفادت المادر أن توروب وجهازه الفني المعاون الأجنبي بالكامل، كان يحصل شهريا على نحو 280 ألف يورو، وهو ما يعني أنه سيحصل على مليون و400 ألف يورو من أجل فك الارتباط بينه وبين الأهلي ما يوازي نحو 84 مليون جنيه مصري.

أرقام ييس توروب مع الأهلي



وتولى توروب القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق خلال 36 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، بنسبة فوز بلغت 50%.

وعلى الصعيد الهجومي، نجح لاعبو الأهلي تحت قيادة المدرب الدنماركي في تسجيل 51 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 32 هدفًا.

وجاء قرار رحيل توروب بعد إخفاق الفريق في التتويج بعدد من البطولات الكبرى، حيث فقد الأهلي لقب الدوري الممتاز، وودع منافسات دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب خروجه من بطولة كأس مصر وفقدانه كأس الرابطة المحترفة.