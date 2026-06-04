على دفعتين.. كواليس الساعات الأخيرة في ملف إنهاء الأهلي أزمة توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الجلسة الأخيرة بين مسؤولوا النادي الأهلي وييس توروب المدير الفني لإنهاء التعاقد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : توروب وقع على المخالصة وانتهت علاقته بالأهلي في تمام الساعة الثانية فجرا بعد جلسة مطولة كان بها بعض الخلافات على بعض النقاط لكن انتهت.

وأضاف شوبير : أسامة هلال كان له دور كبير في أزمة توروب ووكيله وتواصل معهم لعقد الجلسة الأخيرة مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ وجمال جبر مدير المركز الإعلامي.

وأوضح :تم الاتفاق على 3 أشهر شرط جزائي وشهر يونيو وشهر إضافي والوكالة 10% من قيمة الأربع شهور كان هناك بعض الخلافات خلال الجلسة مثل رغبة توروب في الحصول على المبلغ المالي دفعة واحده خلال 10 أيام لكن بسبب عدم وجود سيولة سيتم إرسال المبلغ على دفعتين.

وأختتم شوبير : الأهلي كان طالب من توروب عدم الخروج في الإعلام لمدة سنة في مصر وهو ما رفضه توروب ووافقوا في الأهلي.