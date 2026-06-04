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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: الأهلي أنهى ملف رحيل توروب.. والأزمة كانت مع الوكلاء فقط

توروب
توروب
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن رحيله بات مسألة وقت فقط.

الأهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "موضوع الأهلي مع توروب انتهى بشكل كامل، وكانت هناك جلسة اليوم تم خلالها الاتفاق على فسخ التعاقد ورحيل المدرب".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالاتفاق".

وأوضح الإعلامي أن العلاقة بين الأهلي والمدرب لم تشهد أي خلافات مباشرة، قائلًا: "لا توجد أي أزمة بين الأهلي وتوروب، والمشكلة كانت بالكامل تتعلق بالوكلاء وبعض التفاصيل المرتبطة بالملف".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي نجحت في إنهاء الملف بصورة ودية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن رحيل اللاعب خلال الفترة القريبة المقبلة.

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