شوبير يكشف كواليس جلسة فسخ تعاقد الأهلي مع توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة مسؤولي النادي الأهلي مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول، للاتفاق على فسخ تعاقده بالتراضي بعد انتهاء الموسم.

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: قصة الاهلي مع توروب انتهت تمامًا في الساعة الثانية من فجر اليوم، والمدرب كان بيوقع على المخالصات مع النادي، وبذلك انتهت مرحلة الدنماركي مع الأهلي بكل ما فيها.

وتابع: رغم تأخير مسؤولي الأهلي في التحرك لحسم الملف لكنه انتهى في الوقت المناسب، موضحًا أن النادي بعدما رفض مقابلة فراس علي وكيل توروب لجأ إلى الشؤون القانونية لمعرفة موقفه النهائي، وعندما تأكد الأهلي من موقفه القانوني حدث تواصل مع توروب ووكيله، وتم إرسال تذاكر الطيران وكان الوسيط في الأمر أسامة هلال مدير التعاقدات السابق.

وواصل شوبير تصريحاته: توروب ووكيله ذهبا إلى مقر الأهلي بالجزيرة فور وصولهم إلى القاهرة، لعقد الجلسة مع ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، في حضور جمال جبر مدير المركز الإعلامي، والاتفاق خلال الجلسة كان حصول المدرب على الشهر الجزائي في العقد والمقدر بـ 3 شهور بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وشهر أخر إضافي، كما تم الاتفاق على حصول الوكالة على 10% من قيمة الأربع شهور.

وأردف: توروب كان من المفترض أن يحصل على مستحقاته في دفعة واحدة خلال 10 أيام، لكن ياسين منصور رفض الأمر وأخبره أن النادي لا يمتلك السيولة الكافية، وتم الاتفاق على إرسال المستحقات على دفعتين، كما أن صيغة المخالصة شهدت اختلاف بين الطرفين في عدة نقاط، وكان أبرزها طلب الأهلي من المدرب عدم الظهور في أي وسيلة إعلام مصرية لمدة عام كامل، لكن توروب رفض الأمر تماما، وقال: مفيش حاجة تقول إني اتمنع من الكلام، والأهلي وافق على الأمر في النهاية.

واختتم شوبير تصريحاته: الجلسة كانت ودية والاختلاف في وجهات النظر كانت بسيطة، وفي النهاية انتهت رحلة توروب مع الأهلي في الثانية فجر اليوم وتم التوقيع، والمدرب سيغادر القاهرة اليوم أو غدًا على أقصى تقدير.