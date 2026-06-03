مونديال 2026 ينعش خزائن الكرة المصرية.. 12.5 مليون دولار مكاسب أولية للمنتخب

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 لم يقتصر على المكاسب الفنية والرياضية فقط، بل انعكس أيضًا بشكل إيجابي على الجانب الاقتصادي، بعدما ضمن المنتخب الوطني الحصول على عوائد مالية ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن منتخب مصر سيحصل على 12.5 مليون دولار نظير التأهل إلى كأس العالم، وذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن قيمة هذا المبلغ تعادل ما بين 640 و650 مليون جنيه مصري وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

وأشار إلى أن العوائد المالية لم تتوقف عند مكافأة التأهل فقط، حيث استفاد الاتحاد المصري لكرة القدم من عدد من المباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال الفترة الأخيرة، والتي وفرت دخلًا إضافيًا يعزز الموارد المالية ويؤكد أن كرة القدم أصبحت صناعة اقتصادية متكاملة، تتجاوز حدود المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

وفي سياق متصل، تطرق شوبير إلى الجدل المثار حول أفراد البعثات الرياضية المرافقين للمنتخبات خلال المشاركات الخارجية، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة في هذا الشأن مبالغ فيها إلى حد كبير، خاصة في حال كان هؤلاء الأفراد يتحملون نفقاتهم الخاصة ولا يتدخلون في الجوانب الفنية أو الإدارية الخاصة بالمنتخب.

وشدد شوبير على أن الحكم الحقيقي على أي منتخب يجب أن يكون من خلال مستواه الفني ونتائجه داخل الملعب، مطالبًا وسائل الإعلام والجماهير بالتركيز على الملفات الفنية وأداء اللاعبين والجهاز الفني، بدلًا من الانشغال بقضايا جانبية لا تؤثر بشكل مباشر على مسيرة المنتخب.

ويأتي تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 ليمنح الكرة المصرية دفعة معنوية واقتصادية كبيرة، في ظل تطلعات الجماهير لتحقيق مشاركة مميزة في النسخة المقبلة من البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.