رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

أعلن الإعلامي أحمد شوبير انتهاء علاقة المدرب الدنماركي ييس توروب بالنادي الأهلي بشكل رسمي، بعد توقيع المخالصات النهائية بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان عن الهيكلة الجديدة داخل قطاع الكرة خلال الساعات المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “رسميا انتهت علاقة تورووب بالنادي الأهلي تم توقيع المخالصات والأهلي غالبا يعلن الهيكلة الجديدة خلال الساعات المقبلة”، في إشارة إلى إغلاق ملف المدير الفني بشكل نهائي داخل القلعة الحمراء.

وتسعى إدارة النادي الأهلي حاليًا لحسم ملف الجهاز الفني الجديد، بالتزامن مع إعادة ترتيب قطاع الكرة استعدادًا للموسم المقبل، بعد فترة شهدت مفاوضات مكثفة لإنهاء التعاقد مع توروب بالتراضي.